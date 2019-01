Bankitalia: indice euro-coin crolla ai minimi da luglio 2016

Titta Ferraro 31 gennaio 2019 - 09:32

MILANO (Finanza.com)

A gennaio l'indice €-coin è sceso di circa un decimo di punto percentuale, a 0,31, da 0,42 in dicembre, toccando il livello minimo dal luglio del 2016. Lo rende noto Bankitalia rimarcando come l'indicatore abbia risentito "del protratto calo della fiducia di imprese e famiglie e dell’ulteriore indebolimento del ciclo industriale".L'indice euro-coin – sviluppato da Bankitalia e pubblicato mensilmente – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell’euro. €-coin esprime tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).