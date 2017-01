Bankitalia: crescita intorno allo 0,2% t/t nel quarto trimestre 2016

Titta Ferraro 20 gennaio 2017 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

L'ultimo Bollettino Economico di Bankitalia rimarca come la ripresa dell’economia italiana è proseguita, pur se moderatamente, in autunno. Considerando l’andamento della produzione industriale, quello dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti in crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il PIL potrebbe essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente.