UK, tasso disoccupazione stabile al 4,8% a dicembre

Marco Berton 15 febbraio 2017 - 10:45

MILANO (Finanza.com)



L'economia britannica non risente, per il momento della Brexit. Sono queste le indicazioni che si traggono dal dato relativo alla disoccupazione UK che a dicembre si è confermata invariata al 4,8%, come da previsioni. A dicembre risultano 37 mila nuovi occupati, un dato sensibilmente migliore del -9 mila di novembre e sopra i +22 mila stiamati dagli analisti