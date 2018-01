Regno Unito: segno meno per la produzione di auto nel 2017

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Primo calo dal 2009 per la produzione di auto del Regno Unito. La Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) ha annunciato che nel 2017 sono state prodotte 1,67 milioni di auto, -3% rispetto a un anno prima. Il dato è di circa 130 mila unità inferiore alle stime diffuse dalla stessa SMMT.