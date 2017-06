Regno Unito: la Bank of England alza il CCB allo 0,5%

Luca Fiore 27 giugno 2017 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Tagliato a zero un anno fa, oggi il Countercyclical Capital Buffer (CCB) sulle esposizioni delle banche britanniche è stato riportato in quota 0,5%. Lo ha annunciato la Bank of England in una nota. L’istituto guidato da Mark Carney ha fatto sapere alle banche che, nei prossimi 18 mesi, sarà necessario istituire uno speciale “cuscinetto” da 11,4 miliardi di sterline per aumentare la loro resilienza in caso di shock.