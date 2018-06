Regno Unito: BoE, inflazione attesa in aumento nel breve termine

Luca Fiore 21 giugno 2018 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

“Nel breve termine, l’inflazione è attesa in rialzo di poco sopra le stime diffuse a maggio, a causa del rialzo delle quotazioni in dollari del greggio e dell’indebolimento della sterlina”. È quanto riporta la nota diffusa a margine del meeting del Comitato di Politica monetaria della Bank of England. Nell’ultima rilevazione, i prezzi al consumo sono scesi al 2,4%, sempre al di sopra del target del 2%.L’istituto guidato da Mark Carney ha inoltre confermato il piano di acquisto asset a 435 miliardi di sterline.A favore di una stretta hanno votato 3 membri (6 i voti per una conferma dello status quo), 1 in più rispetto al consenso. Gli analisti stimano che per il rialzo dell’Official Bank Rate basterà attendere il meeting in calendario il 2 agosto.