Regno Unito: +4,5% per i prezzi delle abitazioni ad ottobre

Luca Fiore 7 novembre 2017 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre l’indice che misura i prezzi delle abitazioni del Regno Unito elaborato da Halifax Bank of Scotland ha segnato un incremento mensile dello 0,3%. Il dato precedente aveva fatto segnare un +0,8% e gli analisti avevano stimato un +0,2%.L’indice annuo è passato dal 4 al 4,5%.“Abbiamo assistito a un rialzo che non rappresenta l’ultimo ‘hurrah’ per accalappiare i tassi di interesse migliori”, ha commentato Lucy Pendleton, fondatrice dell’agenzia James Pendleton. La chiave, per l’esperta, è rappresentata “dalla debolezza dell’offerta”.