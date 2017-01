Gran Bretagna: vendite dettaglio scendono con decisione a dicembre, -1,9% m/m

Titta Ferraro 20 gennaio 2017 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Performance peggiore delle attese per le vendite al dettaglio britanniche. A dicembre 2016 segnano un calo dell'1,9 per cento rispetto al -0,1% atteso. Rivisto in negativo anche il dato di novembre (-0,1% dal -0,2% annunciato in precedenza). La variazione annua è +4,3% dal +5,7% precedente.