Gran Bretagna: tasso di disoccupazione stabile al 4,2% ad aprile, in linea con le attese

Valeria Panigada 12 giugno 2018 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

In Gran Bretagna il tasso di disoccupazione si è attestato ad aprile al 4,2%, rimanendo stabile rispetto al mese precedente per la seconda rilevazione consecutiva. Centrate le attese degli analisti. Il dato sul mercato del lavoro viene tenuto in considerazione dalla Bank of England (Boe) che si riunirà settimana prossima per la riunione di politica monetaria.