Gran Bretagna: produzione industriale in calo a ottobre, peggio del previsto

Valeria Panigada 10 dicembre 2018 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

Brusca battuta d'arresto per la produzione industriale in Gran Bretagna, che a ottobre ha segnato una flessione dello 0,6% rispetto al mese precedente, più del previsto. Gli analisti infatti si aspettavano un calo dello 0,4 per cento. Su base annua, quindi nei confronti di ottobre 2017, la produzione industriale inglese è scesa dello 0,8% (consensus -0,2%).