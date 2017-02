Gran Bretagna: produzione industriale di dicembre +1,1%, nettamente sopra attese

Alberto Bolis 10 febbraio 2017 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale britannica a dicembre ha mostrato una crescita dell'1,1%, in contrazione rispetto al +2% del mese precedente ma decisamente sopra le attese che indicavano un aumento dello 0,2 per cento. Su base annua la crescita si è attesta a +4,3%, contro attese ferme a +3,2 per cento.