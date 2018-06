Gran Bretagna: inflazione stabile al 2,4% annuo a maggio, in linea con attese

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 10:45

InGran Bretagna il tasso di inflazione si è attestato a maggio al 2,4% su base annua, stabile rispetto al mese prima dopo i recenti ribassi e in linea con le attese degli analisti. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un +0,4%. La dinamica dell'inflazione è una delle variabili prese in considerazione dalla Bank of England (Boe) per formulare la sua politica monetaria. Settimana prossima è prevista la riunione della Boe.