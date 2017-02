Gran Bretagna: inflazione accelera a inizio anno ma meno del previsto

Titta Ferraro 14 febbraio 2017 - 10:33

Nuovo scatto dell'inflazione britannica. A gennaio la variazione annua dei prezzi al consumo in Gran Bretagna segna un +1,8% dal +1,6% precedente. Il consensus degli analisti era per una crescita maggiore (+1,9%). L'inflazione core risulta di +1,6%, in linea con il dato di dicembre.