Gran Bretagna: Tesoro alza stima su crescita Pil 2018 a +1,5%

Valeria Panigada 13 marzo 2018 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

IlProdotto interno lordo (Pil) della Gran Bretagna dovrebbe crescere quest'anno dell'1,5%. Lo ha previsto l'Office for Budget Responsibility del ministero del Tesoro inglese nel suo ultimo rapporto sull'economia del paese, mostrandosi più ottimista. La stima è infatti stata rivista leggermente al rialzo rispetto al +1,4% previsto lo scorso novembre. Nel 2019 e 2020 il Pil è atteso in aumento dell'1,3%, in linea con le stime precedenti.