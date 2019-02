Gran Bretagna: Pmi servizi scende a 50,1 punti a gennaio, sotto attese

Daniela La Cava 5 febbraio 2019 - 11:36

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi servizi inglese per il mese di gennaio è calato a quota 50,1 punti contro i 51,2 punti della passata rilevazione. Il mercato si attendeva un dato pari a 51 punti. "I dati di gennaio indicano una nuova perdita di slancio per il settore dei servizi nel Regno Unito, con un calo delle nuove attività segnalato per la prima volta dal luglio 2016", si legge nel rapporto di Ihs Markit.