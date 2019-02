Gran Bretagna: Pmi manifatturiero a gennaio sceso a 52,8 punti, più del previsto. Pesa la Brexit

Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Deciso calo, maggiore del previsto, per l'attività manifatturiera in Gran Bretagna. A gennaio l'indice Pmi manifatturiero si è attestato a 52,8 punti, in ribasso dai 54,2 punti di dicembre e sotto le stime degli analisti pari a 53,5 punti. Si tratta del livello più basso degli ultimi tre mesi e la seconda lettura più debole da luglio 2016 (il mese successivo al referendum sulla Brexit). Il dato conferma la fase delicata che sta attraversando il paese alle prese con il processo di divorzio dalla Ue. "Le aziende - si legge nello studio di Ihs Markit - riferiscono che i preparativi per la Brexit hanno portato a un netto aumento (il maggiore dal 1992, quando è iniziata l'indagine) sia nell'attività di acquisto che di stoccaggio delle scorte in magazzino" per evitare mancanza di prodotti in caso di uscita senza accordo.