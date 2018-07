Gran Bretagna: Gfk fiducia consumatori peggiora ancora, a luglio -10 punti in attesa di BoE e Brexit

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

A luglio la fiducia dei consumatori in Gran Bretagna, secondo il sondaggio Gfk, è scesa ancora attestandosi a -10 punti, in peggioramento rispetto ai -9 di giugno. Gli analisti si aspettavano una fiducia stabile a -9 punti. Si tratta del livello più basso dallo scorso febbraio. Imprese e consumatori guardano alle prossime mosse della Bank of England (BoE) che nella riunione di giovedì potrebbe alzare i tassi di interesse, mentre all'orizzonte rimane il processo Brexit che dovrebbe realizzarsi nel marzo 2019.