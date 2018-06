Gran Bretagna: Gfk fiducia consumatori peggiora a giugno, deluse le aspettative

Valeria Panigada 29 giugno 2018 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

A giugno la fiducia dei consumatori in Gran Bretagna, secondo il sondaggio Gfk, si è attestata a -9 punti, in peggioramento rispetto ai -7 precedenti. Gli analisti si aspettavano una fiducia stabile a -7 punti. Nel mese di giugno di due anni fa in Gran Bretagna si era svolto il referendum sulla Brexit che decise l'uscita del paese dall'Unione europea. Un esito che deve ancora realizzarsi. La data fissata dal governo inglese è marzo 2019.