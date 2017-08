Gran Bretagna: Gfk fiducia consumatori migliora a sorpresa ad agosto

Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia dei consumatori in Gran Bretagna, secondo il sondaggio Gfk, si è attestata ad agosto a -10 punti, in aumento rispetto ai -12 punti di luglio, che rappresentavano i livelli di fiducia più bassi dal dopo voto della Brexit. Il miglioramento non era atteso dal mercato. Gli analisti infatti si aspettavano addirittura un peggioramento a -13 punti.