Gran Bretagna: Gfk fiducia consumatori migliora a sorpresa a maggio

Valeria Panigada 31 maggio 2017 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

La fiducia dei consumatori in Gran Bretagna, secondo il sondaggio Gfk, è migliorata a sorpresa attestandosi a maggio a -5 punti dai -7 punti di marzo, invertendo la tendenza negativa dei mesi scorsi. Il dato è sopra le attese degli analisti che in vista delle elezioni del prossimo 8 giugno in Gran Bretagna si aspettavano un nuovo peggioramento del clima di fiducia a -8 punti.