Gran Bretagna: -0,9% vendite al dettaglio a dicembre

Daniela La Cava 18 gennaio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Nel Regno Unito le vendite al dettaglio (inclusa la voce carburanti) hanno mostrato a dicembre una flessione mensile dello 0,9% dal precedente +1,3% (dato rivisto da +1,4%), mentre il mercato si attendeva un dato in calo dello 0,8 per cento. Su base annua il dato ha registrato una crescita del 3%, in frenata rispetto al +3,4% della passata lettura e al +3,6% del consensus Bloomberg.