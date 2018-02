Bank of England: pressioni rialziste sui salari, cable in evidenza

Luca Fiore 21 febbraio 2018 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per il cambio sterlina/dollaro, salito poco fa in quota 1,4 dollari in scia delle parole pronunciate da importanti esponenti della Bank of England nel corso dell’audizione per la presentazione dell’Inflation Report.Prima Andrew Haldane, capo economista dell’istituto londinese, ha rimarcato la crescita dei salari, sottolineando come “un rialzo delle retribuzioni sta prendendo piede”, poi il n.1 Mark Carney ha messo in evidenza come le retribuzioni del settore privato siano in costante aumento.“Nel nostro percorso in direzione della piena occupazione…rileviamo una serie di indicatori che sono coerenti con il rafforzamento delle pressioni salariali”.Dopo un massimo intraday a 1,40078$, al momento per acquistare una sterlina sono necessari 1,39528$, -0,3% rispetto al dato precedente.