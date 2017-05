Zona Euro: indice fiducia economia in calo a maggio

Luca Fiore 30 maggio 2017 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio l’indice di fiducia economia della Zona Euro è passato da 109,7 a 109,2 punti. Gli analisti avevano stimato 110 punti.



Il dato relativo l’industria è passato da 2,6 a 2,8 punti, nel caso del terziario da 14,2 a 13 punti, per i consumatori da -3,6 a -3,3 punti, da 3,1 a 2 per il commercio al dettaglio e da -6 a -5,7 per le costruzioni.