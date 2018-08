Regno Unito: BoE troppo ottimista, non ci saranno nuove strette nel 2018

Luca Fiore 9 agosto 2018 - 12:46

MILANO (Finanza.com)

All’incremento decretato dalla Bank of England una settimana fa, non faranno seguito altre strette nel corso del 2018. A dirlo è Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM. “Non prevediamo ulteriori aumenti dei tassi bancari nel corso dell'anno”, rileva l’esperto poiché “non crediamo in uno scenario macroeconomico così ottimistico” come quello delineato dall’istituto londinese.“Nel complesso, le ultime indagini indicano un tasso di crescita del PIL inferiore allo 0,4% t/t – inferiore rispetto alle previsioni ufficiali della Bank of England, che prevedono una crescita superiore allo 0,4% nei prossimi trimestri”.Giovedì scorso l’istituto guidato da Mark Carney ha rivisto al rialzo i tassi di interesse, portandoli allo 0,75% dal precedente 0,50%.