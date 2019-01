Preview Bce, possibili novità sulle operazioni medio lungo termine (analisti)

Daniela La Cava 21 gennaio 2019 - 11:14

MILANO (Finanza.com)

Si torna a parlare di Banca centrale europea (Bce) in attesa della prima riunione del 2019 prevista per giovedì 24 gennaio. Un meeting che si candida a essere tra i market mover della settimana per la zona euro. "Nella zona euro il focus della settimana sarà sulla riunione Bce che potrebbe introdurre qualche novità sulle operazioni a medio lungo termine - scrivono gli esperti dell'ufficio studi di Intesa Sanpaolo -. Inoltre, è probabile che il Consiglio direttivo si soffermi sul rallentamento in atto nella zona euro e che sottolinei i crescenti rischi verso il basso. Tuttavia, è difficile che riveda la guidance sui tassi e sui reinvestimenti".Uno sguardo allo stato di salute dell’economia euro zona si avrà anche con la pubblicazione delle indagini di fiducia di gennaio. In particolare, si guarda ai due indici tedeschi Zew e Ifo, ma anche alla lettura del Pmi manifatturiero delle principali economie della zona euro.