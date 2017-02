Markit: indici Pmi Eurozona ai massimi a 70 mesi, bene sia Germania che Francia

Titta Ferraro 21 febbraio 2017 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Balzo generalizzato degli indici Pmi dell'area euro. A febbraio, stando alla lettura preliminare, sia il Pmi manifatturiero che quello composito sono balzati ai massimi a 70 mesi. Il report mensile di Markit evidenzia come, tra i singoli paesi, sia in Francia che in Germania si sono registrati forti tassi di crescita, indicando rispettivamente PMI compositi a 56,2 e 56,1. Entrambe le nazioni hanno registrato il più netto aumento di nuovi ordini da maggio 2011, incrementando l’occupazione in ciascuno dei due paesi.

“A febbraio, l’economia dell’eurozona ha cambiato marcia. La crescita del PMI flash è stata la maggiore da aprile 2011, ciò significa che, se questa tendenza si protrarrà sino a marzo, nel primo trimestre potrebbe verificarsi una crescita del PIL dello 0,6%", rimarca Chris Williamson, Chief Business Economist presso IHS Markit.