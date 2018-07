Inflazione eurozona: divario tra headline e core rimarrà ampio per alcuni mesi (analisti)

Titta Ferraro 18 luglio 2018 - 18:13

MILANO (Finanza.com)

Oggi l'inflazione delll'area euro è stata confermata al 2% a giugno, in aumento dall'1,9% di maggio, in linea con le attese, mentre l'inflazione core è stata rivista a 0,9% dall'1% della stima flash e l'1,1% di maggio, probabilmente a causa degli arrotondamenti. ""Una piccola sorpresa negativa", rimarcano gli analisti di Barclays che vedono il divario di inflazione tra headline e core rimanere ampio per alcuni mesi ancora prima che inizi a chiudersi dopo l'estate. Gli esperti di Barclays vedono l'inflazione headline rimanere vicina all'obiettivo della BCE, con un picco intorno al 2% tra giugno e settembre, prima che inizi a rallentare mentre il supporto delle componenti volatili si affievolisce.