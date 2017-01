Germania: vendite al dettaglio giù dell'1,8% m/m a novembre

Titta Ferraro 6 gennaio 2017 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Flessione dell'1,8% mensile per le vendite al dettaglio in Germania nel mese di novembre. Le attese erano per un calo dello 0,6% dopo il +2,5% del mese precedente. Su base annua le vendite al dettaglio segnano invece un +3,2%.