Germania: tasso disoccupazione al 5,5% a dicembre, in linea con attese

Daniela La Cava 3 gennaio 2018 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

In Germania il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,5% a dicembre, in linea con la precedente rilevazione di novembre al 5,5% (dato rivisto dal 5,6%). Il mercato si attendeva un tasso al 5,5 per cento.