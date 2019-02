Germania: rallentamento industria prosegue, ripresa sarà lenta (analisti)

Daniela La Cava 6 febbraio 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

Dall'industria tedesca non arrivano notizie confortanti. Anzi, il dato relativo agli ordini di fabbrica di dicembre (uscito stamattina) indica che il rallentamento prosegue. "Gli ordini industriali hanno registrato una nuova forte discesa, indicando che una qualsiasi ripresa dell'attività sarà lenta e fiacca", segnala Carsten Brzeski, capo economista di Ing. Per quanto riguarda questa pubblicazione, l'economista della banca olandese ricorda, tuttavia, un elemento stagionale: "i dati mensili dell'industria in Germania possono essere distorti dagli effetti delle vacanze".Gli ordini di fabbrica per il mese di dicembre hanno deluso le attese. Il dato ha mostrato una flessione mensile dell'1,6% dal precedente -0,2% (dato rivisto da -1%), a fronte del +0,3% del consensus Bloomberg. Su base annua gli ordini sono scivolati del 7% dal -3,4% della passata lettura (dato rivisto da -4,3%) contro il -6,7% atteso dal mercato.