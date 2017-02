Germania: produzione industriale in calo inaspettato a dicembre, peggior lettura dal 2009

Valeria Panigada 7 febbraio 2017 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

In Germania la produzione industriale è scesa in maniera inaspettata, dimostrando come la maggiore economia dell'Eurozona non sia immune dall'incertezza globale. A dicembre la produzione industriale tedesca ha mostrato un ribasso del 3% rispetto a novembre, quando era salita dello 0,5% (dato rivisto dal precedente +0,4%). Si tratta della peggiore lettura da inizio 2009. Su base annua, si è evidenziato un calo dello 0,7%. Gli analisti si aspettavano un rialzo mensile dello 0,3% e annuo del 2,5%.