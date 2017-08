Germania: produzione industriale delude le attese a giugno

Daniela La Cava 7 agosto 2017 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale in Germania delude le attese a giugno. Il dato ha mostrato una flessione mensile dell'1,1% dal precedente +1,2%, mentre il mercato pronosticava una crescita, seppur moderata, dello 0,2 per cento. Su base annua la produzione tedesca ha evidenziato un rialzo del 2,4% rispetto al +4,8 della passata lettura (dato rivisto da +5%). Anche in questo caso il dato è inferiore alle aspettative degli analisti che indicavano una crescita al ritmo del 3,7 per cento.