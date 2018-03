Germania: prezzi alla produzione a febbraio rallentano più del previsto

Valeria Panigada 20 marzo 2018 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

InGermania i prezzi alla produzione hanno segnato a febbraio un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente, quando erano saliti dello 0,5%, e un aumento dell'1,8% su base annua. Gli analisti si aspettavano un rallentamento meno forte. In particolare le attese erano per un rialzo mensile dello 0,1% e annuo del 2 per cento.