Germania, prezzi all'ingrosso iniziano bene il 2018

alessandro chiatto 16 febbraio 2018 - 10:04

MILANO (Finanza.com)

Forte rimbalzo per i prezzi all'ingrosso in Germania. Nel mese di gennaio, il dato ha registrato un'accelerazione del 2% su base mensile rispetto al +1,8% dello scorso mese. Lo annuncia l'Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), secondo il quale i prezzi all'ingrosso, su base annua, hanno fatto segnare un rimbalzo dello 0,9% dal calo dello 0,3% di dicembre. Le stime degli analisti erano per un recupero più contenuto: +0,2%