Germania: ordini di fabbrica in deciso ribasso a giugno, deluse le attese

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Battuta di arresto per gli ordini di fabbrica in Germania che a giugno hanno segnato un calo del 4% rispetto al mese precedente, quando invece erano saliti del 2,6%. Su base annua gli ordini sono scesi dello 0,8%. Deluse le attese degli analisti che si aspettavano un calo mensile dello 0,5% e un aumento annuo del 3,4 per cento.