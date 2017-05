Germania: numero disoccupati scende più delle attese, disoccupazione a minimo riunificazione

Laura Naka Antonelli 3 maggio 2017 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile la disoccupazione in Germania è scesa più delle attese, a conferma della solidità del mercato del lavoro tedesco. Il numero totale dei disoccupati è sceso di 15.000 unità a 2,543 milioni, stando a quanto reso noto dal Federal Labour Office.



Gli analisti intervistati da Reuters avevano previsto un calo dei disoccupati minore, pari a -12.000 unità.



Il tasso di disoccupazione è rimasto al 5,8%, al minimo dalla riunificazione della Germania nel 1990.



Così in una nota Detlef Scheele, responsabile del Federal Labour Office:



"Con la ripresa primaverile in atto, il numero dei disoccupati è sceso in modo significativo ad aprile. Lo sviluppo positivo del mercato del lavoro va avanti".