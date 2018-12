Germania: inflazione scesa più del previsto all'1,7% annuo a dicembre

Valeria Panigada 28 dicembre 2018 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Calo maggiore del previsto per l'indice dei prezzi in Germania. A dicembre, secondo la lettura preliminare, l'inflazione si è attestata all'1,7% su base annua, contro il 2,3% del mese precedente. Gli analisti si aspettavano un dato in calo all'1,9%.