Germania: indice Zew peggiora ancora, -24,7 punti a luglio

Daniela La Cava 10 luglio 2018 - 11:16

MILANO (Finanza.com)

Ulteriore accelerazione al ribasso a luglio per l'indice tedesco Zew. Il dato, che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, si è attestato per il mese in corso a -24,7 punti contro i -16,1 punti di giugno. Il mercato si attendeva un dato pari a -18,9 punti.