Germania: fiducia degli imprenditori a livelli coerenti con prosecuzione della fase espansiva (analisti)

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

“La stabilizzazione dell'indice IFO e della componente condizioni correnti è una buona notizia in quanto segnala che la decelerazione di attività economica, registrata tra gennaio e maggio, non ha guadagnato ancora piede a luglio”. Così Anna Maria Grimaldi, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, ha commentato i risultati emersi dalla pubblicazione dell’indice che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi.A luglio il dato si è attestato a 101,7 punti, in leggera flessione rispetto ai 101,8 punti di giugno. Il dato è tuttavia superiore alle previsioni del mercato che indicava 101,5 punti.“Sebbene in netto calo rispetto a fine 2017, la fiducia rimane al di sopra della media di lungo termine in tutti i settori e su livelli coerenti con il proseguimento della fase di espansione ciclica anche a inizio estate”, rileva l’esperta.