Germania: economia registra la peggiore performance dal primo trimestre 2013

Alessandra Caparello 23 novembre 2018 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Una brutta giornata per la Germania che oggi ha reso nota la peggiore performance della sua economia dal primo trimestre 2013. Una contrazione trainata principalmente dal calo dei consumi privati e dalle esportazioni nette negative. In particolare, i consumi privati sono stati deludenti, registrando il primo calo dalla fine del 2013.La deludente performance dell'economia tedesca nel terzo trimestre può essere spiegata da diversi fattori, come sottolinea Carsten Brzeski, capo economista di ING in Germania. In primis i problemi con le norme sulle emissioni hanno creato gravi danni alla produzione nell'industria automobilistica, con l'aumento dei prezzi dell'energia che ha completamente cancellato gli aumenti salariali precedenti. Tuttavia, il rallentamento non è legato solo alle nuove norme sulle emissioni, ma anche alle stesse automobili. Il "Dieselgate" e diverse sentenze dei tribunali sul divieto di circolazione di vecchie auto diesel nelle città sembrano aver lasciato il segno sul sentiment e sulla spesa dei consumatori. “Guardando al futuro, è probabile che l'economia di fine ciclo fluttui tra notizie e sviluppi promettenti e preoccupanti” dice l’economista.