Germania: disoccupazione in leggero calo al 5,2% a maggio

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Mercato del lavoro in miglioramento in Germania. A maggio il tasso di disoccupazione si è attestato al 5,2%, in leggero calo rispetto al 5,3% precedente. Seppur piccolo, il ribasso era inaspettato. Gli analisti infatti si aspettavano una disoccupazione stabile al 5,3 per cento. Guardando nel dettaglio i dati, nel mese di maggio il numero di disoccupati è sceso di 11mila unità.