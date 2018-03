Germania: bilancia commerciale delude le attese, a gennaio esportazioni in calo dello 0,5%

Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Labilancia commerciale della Germania ha evidenziato a gennaio un saldo positivo di 17,4 miliardi di euro, in calo rispetto ai 18,1 miliardi di dicembre e sotto le attese degli analisti che si aspettavano una conferma a 18,1 miliardi. Le esportazioni sono scese dello 0,5% rispetto al mese prima (consensus +0,3%), così come le importazioni in calo dello 0,5 per cento.