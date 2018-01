Germania: balzo Zew a gennaio suggerisce un outlook ottimistico per il nuovo anno

Valeria Panigada 23 gennaio 2018 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Ilbalzo dello Zew, che misura la fiducia degli investitori tedeschi, suggerisce un outlook ottimistico per il 2018. A gennaio l'indice sulle aspettative è salito di 3 punti attestandosi a 20,4 punti, leggermente al di sotto della media a lungo termine di 23,7 punti. Mentre la valutazione dell'attuale situazione economica in Germania è aumentata di ben 5,9 punti, con l'indicatore corrispondente attualmente pari a 95,2 punti. Si tratta della valutazione più positiva dall'introduzione dell'indagine nel dicembre 1991. "Gli ultimi risultati dell'indagine rivelano prospettive ottimistiche per l'economia tedesca nei primi sei mesi del 2018 - ha commentato il professor Achim Wambach, presidente dell'istituto Zew - Il consumo privato, che è stato il motore più importante della crescita economica nel 2017, dovrebbe continuare a stimolare la crescita nei prossimi sei mesi".