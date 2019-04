Germania: Zew torna in positivo e balza sui massimi a un anno

Titta Ferraro 16 aprile 2019 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Nuovi convinti segnali di miglioramento per l'indice tedesco Zew che scatta ai massimi a un anno. Nel mese di aprile il dato, che misura la fiducia delle imprese tedesche, si è attestato a 3,1 punti rispetto ai -3,6 punti del mese precedente. Gli analisti si attendevano un dato pari a +0,8 punti. Lo Zew torna in positivo per la prima volta dal marzo 2018.