Germania: Pmi manifatturiero a gennaio (finale) rivisto al ribasso a 49,7 punti

Valeria Panigada 1 febbraio 2019 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

InGermania l'indice Pmi manifatturiero di gennaio, secondo la lettura finale, si è attestato a 49,7 punti, in deciso calo rispetto al mese precedente, quando era pari a 51,5 punti. Il dato è stato rivisto al ribasso rispetto alla stima preliminare che aveva rilevato un indice pari a 49,9 punti. Si conferma, in maniera più accentuata, la prima contrazione dell'attività manifatturiera in Germania degli ultimi quattro anni. Si ricorda infatti che un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.