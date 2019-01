Germania: Pil 2018 in crescita dell'1,5%, ai minimi di 5 anni

simone borghi 15 gennaio 2019 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Nel 2018 l’economia della Germania ha registrato la crescita più debole degli ultimi cinque anni. Il Pil tedesco, secondo la stima preliminare resa nota dall’ufficio federale di statistica Destais, è cresciuto nel 2018 in media dell'1,5%, in linea con le attese degli analisti ma in deciso rallentamento rispetto al +2,2% del 2016 e del 2017.“L'economia tedesca - annota Destatis – è cresciuta per il nono anno consecutivo, sebbene la crescita abbia perso impulso”. In ogni caso, “una visione più a lungo termine mostra che la crescita del 2018 è superiore alla media degli ultimi 10 anni (+1,2%)”.