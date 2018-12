Germania, IFO rivede al ribasso stime PIl per quest'anno e il 2019

Alessandra Caparello 13 dicembre 2018 - 14:31

MILANO (Finanza.com)

L’Ifo rivede al ribasso le stime di crescita della Germania per il 2018 e 2019, con il Pil rispettivamente all’1,5% quest’anno (0,4 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti previsioni) e all’1,1% dall’1,9% precedente. A pesare dice listituto, le incertezze che gravano sull’economia globale come la Brexit, l'Italia e la politica commerciale degli Stati Uniti.