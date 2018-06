Germania: Gfk fiducia consumatori stabile a luglio

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 08:18

Lafiducia dei consumatori in Germania, secondo il sondaggio Gfk, si è attestata a 10,7 punti per luglio, stabile rispetto alla passata lettura. Il mercato si attendeva un dato leggermente in calo a 10,6 punti. Si ferma così la discesa che è proseguita per due mesi consecutivi.