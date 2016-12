Germania: Gfk fiducia consumatori salita a 9,9 punti a gennaio, in linea con attese

Valeria Panigada 23 dicembre 2016 - 08:19

MILANO (Finanza.com)

La fiducia dei consumatori in Germania, secondo il sondaggio Gfk per gennaio, si è attestata a 9,9 punti, in leggero rialzo rispetto ai 9,8 punti del mese precedente. Il dato è in linea con le previsioni degli analisti.