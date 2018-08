Germania: Gfk fiducia consumatori in leggero calo a 10,5 punti a settembre

Valeria Panigada 29 agosto 2018 - 08:57

MILANO (Finanza.com)

Lafiducia dei consumatori in Germania, secondo il sondaggio Gfk, si è attestata a 10,5 punti a settembre, in calo rispetto alla passata lettura pari a 10,6 punti. Gli analisti si attendevano un dato stabile. E' dallo scorso aprile che non si registra una variazione in rialzo nella fiducia dei consumatori tedeschi.